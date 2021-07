Wateroverlast Herne: "Het ergste lijkt voorbij"

De urenlange inzet van brandweer, civiele bescherming, landbouwers en gemeentepersoneel heeft geloond: de wateroverlast in Herne lijkt over zijn hoogtepunt heen. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V): "De toestand is vrij goed. Er is vannacht weinig of geen regen gevallen en het spaarbekken is sneller leeggelopen dan verwacht. De Mark stroomt opnieuw binnen zijn oevers."