"Worstjesoorlog" tussen Britse regering en EU even van de baan:  grenscontroles in Noord-Ierland nog eens opgeschort

De Britse regering stelde die grenscontroles echter uit en stelde voor een groot aantal producten een overgangsperiode in. In maart werd die periode nog eens verlengd tot oktober. Ook voor bepaalde bewerkte vleeswaren waren de grenscontroles uitgesteld, maar in dit geval maar tot 1 juli. Vanaf vandaag hadden dus in principe controles uitgevoerd moeten worden.

Maar de Britse regering leek niet van plan te zijn zich daaraan te houden. Het leidde begin vorige maand tot een conflict tussen de Britse regering en de Europese Commissie, dat in de Britse pers de "worstjesoorlog" werd genoemd. Zowel de Commissie als Europees Raadsvoorzitter Charles Michel lieten toen blijken dat het Europese geduld stilaan op is.

De Commissie en de Britse regering zijn nu echter overeengekomen om het uitstel op de grenscontroles op vleesproducten nog eens met 3 maanden te verlengen. Op die manier is het conflict even bekoeld. Maar de Commissie waarschuwt de Britse regering wel dat ze geen blanco cheque krijgt. Volgens Europees commissaris Maroš Šefčovič dient het verlengde uitstel in de eerste plaats om "op de meest efficiënte manier een duurzame oplossing te vinden". Het continu verlengen van het uitstel is geen goede zaak voor de Noord-Ierse bedrijven, benadrukt hij.