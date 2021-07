Zelfs Sylvia Kristel kon "Lady Chatterley’s lover" niet redden: "Kitscherige softporno in een lachwekkende film"

"Om de eindjes aan mekaar te knopen neemt ze letterlijk alle filmrollen aan die ze kan krijgen. En zo komt het dat de blonde, hemelsmooie Emmanuelle eind jaren 80 opduikt in cinemagedrochten als "Lady Chatterley’s Lover". De enige overeenkomsten bij de films: een flinterdun scenario en véél erotiek. "Het was natuurlijk werk", zou ze daarover zeggen, "Voor je plezier doe je zoiets niet, en ik moest mezelf er telkens aan herinneren dat ik ervoor betaald werd. Als ik dan eens klachten had, zei iemand: 'Honey, you'll laugh all the way to the bank'. Daarvoor deed ik het."" (HLN, oktober 2012)

Los van de negatieve reacties en het gebrek aan bioscoopbezoekers - de film kon later op video en dvd op meer bijval rekenen – zal de film wellicht nog het best herinnerd worden door volgende conclusie: "Opnieuw zien we een vrouw die op zoek gaat naar seksueel avontuur. Net als in de “Emmanuelle”-serie speelt vrouwelijk voyeurisme hier een belangrijke rol. Door te kijken trekt het vrouwelijke personage de macht naar zich toe. In het bos stuit Connie op Mellors die zich wast buiten zijn jachthut. Het mannelijke lichaam is nu het object van vrouwelijke seksuele begeerte, en niet andersom, zoals nog altijd het geval is in de meeste moderne pornofilms." (De Groene Amsterdammer, december 2000)

Maar een commercieel succes werd "Lady Chatterley’s lover", hoe dromerig-erotisch ook, 40 jaar geleden dus niet: