Zulte-Waregem trakteert supporters op taart

"Wie zijn abonnement van dit jaar toont, krijgt een gratis gebakje", zegt bakker Jan Meheus uit Zulte. De bakker is één van de twee Zultse bakkers die mee gebakjes uitdeelt, de andere bakkers komen van over de provinciegrens, in Waregem. " Ik koos voor tompoesjes in de kleuren van Essevee, afgewerkt met een chocolaatje van Zulte Waregem" zegt bakker Jan. "Het Is de eerste keer dat ik dit doe, hoeveel respons er gaat komen is nog afwachten."