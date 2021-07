Zwemtrainer Herman Verbauwen uit Eeklo na 53 jaar met pensioen: "Geëmotioneerd door erehaag"

Zelf ging Herman Verbauwen drie keer naar de Olympische Spelen: in 1960 in Rome, in 1964 in Tokio, en in 1968 in Mexico. "Maar mijn dochters deden het op de Olympische Spelen in Moskou toch beter dan ik: ze raakten beiden in de finale. Daarvoor moet je toch bij de beste in de wereld horen. Ik was toen ook Olympisch coach. Dat was toch één van de hoogtepunten in mijn carrière."

Beluister hier het gesprek met Herman Verbauwen in Start Je Dag bij Radio2 Oost-Vlaanderen