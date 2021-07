50 jaar geleden opende de eerste Quick in België zijn deuren: "Dat was toen een feestmaal voor maar 16 frank"

Op 2 juli 1971 opende in Schoten de eerste Quick van ons land zijn deuren. Vergezeld door een fanfare en majorettes maakten Antwerpenaren kennis met de hamburger. Ondertussen telt de keten 190 restaurants in België. Om het jubileum te vieren steekt de fastfoodketen haar beroemde Giant in een gouden jasje. Ook verkoopt ze de saus uitzonderlijk apart in kleine potjes. "Het is de saus die het hem doet ten slotte", benadrukt Hilde Sanders uit Brasschaat. Zij was als 8-jarige één van de eerste bezoekers in Schoten.