Aalst verbiedt alle soorten hoofddeksels voor scholieren in stedelijk onderwijs

De stad wilde voor haar stedelijk onderwijs meteen een algemeen geldend kader scheppen en heeft in de gemeenteraad de schoolreglementen aangepast. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA): "Voor de stedelijke scholen hebben we beslist om een aantal artikels uit het algemeen reglement van het gemeenschapsonderwijs ook voor ons onderwijs over te nemen."

Door de aanpassing van het schoolreglement is het voortaan verboden om in de klas een hoofddeksel te dragen. Volgens schepen van Overmeire is dat een elementaire vorm van beleefdheid.