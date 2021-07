Amber Heard verwelkomt dochter via draagmoeder: "Je hoeft niet noodzakelijk een ring te dragen voor een wieg"

Kinderen via draagmoederschap is geen taboe meer, al blijft het meestal wel iets voor de happy few (met geld en afhankelijk van het land). Zo is er in ons land geen duidelijk wettelijk kader, maar is het ook niet verboden. In Californië is dan weer commercieel draagmoederschap mogelijk, zodat heel wat wensouders naar het buitenland trekken en makkelijk 100.000 euro betalen aan bedrijven die baby's "op maat" aanbieden.