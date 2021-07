Amerikaanse scoutsorganisatie betaalt meer dan 700 miljoen euro aan slachtoffers van seksueel misbruik

In februari vorig jaar stapten de Boy Scouts of America (BSA) in een faillissementsprocedure, zodat ze beschermd zouden zijn tegen schuldeisers. De schikking die ze nu hebben afgesloten, is een onderdeel van die procedure. Ze betalen meer dan 700 miljoen euro aan 60.000 slachtoffers, en beloven ook maatregelen te nemen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Het bedrag is meer dan het dubbele van wat de BSA eerst hadden voorgesteld. Een van de advocaten van de slachtoffers noemde het in Amerikaanse media "de hoogste schadevergoeding die ooit in de VS is betaald aan misbruikslachtoffers."