België - Italië bijzonder voor Italiaanse restaurantuitbater in Antwerpen: "Mijn schoonbroer speelde bij de nationale ploeg"

In 2006 werd Italië wereldkampioen voetbal. "Dat was toen een heel ervaren ploeg. Nu zijn het allemaal jonge spelers, goede spelers wel, maar met nog maar weinig ervaring." Alfredo zal vanavond dus tussen twee vuren zitten. "Uiteraard supporter ik voor Italië, maar ik heb toch ook een beetje een Belgisch hart. Mijn echtgenote is Belgisch en ik ben hier nu 12 jaar."

Hij denkt dat beide ploegen ongeveer even veel kansen hebben. "België heeft misschien een klein beetje meer kans, omdat het meer ervaring heeft. Ook dankzij enkele sterkhouders die in Italië spelen, zoals Lukaku en Mertens. Ik denk toch dat het 2-2 wordt en dat Italië dan met penalty's wint. In elk geval moet degene die vanavond wint, ook Europees kampioen worden."

Hij gaat er sowieso ook een feest van maken, wie er ook wint vanavond. "Als Italië wint, krijgen de klanten een glaasje rode wijn. Wint België dan wordt het een pintje", lacht hij.