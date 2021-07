Financieel kantoor Bessemer Trust trekt zich terug als bewindvoerder van Britney Spears: "Haar wensen respecteren"

Het is de krant The New York Times die met het verrassende nieuws naar buitenkomt. Bessemer Trust diende het verzoek in en stelt dat het niet op de hoogte was van de kritiek van Britney. In haar telefonische getuigenis van 23 juni vertelde ze hoe het bewindvoerderschap al 13 jaar haar leven domineert en haar ware trauma's bezorgt.