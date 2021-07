Enige Britse ex-militair die 50 jaar na Bloody Sunday voor moord zou terechtstaan, wordt toch niet vervolgd

Bloody Sunday in het kort

Op 30 januari 1972 werden in de Noord-Ierse stad Londonderry (door de Ierse katholieken Derry genoemd) 14 onschuldigde burgers doodgeschoten door Britse militairen, tijdens een niet-toegelaten mars in een Iers-nationalistische wijk in de stad. Het bloedige incident ging de geschiedenis in als Bloody Sunday. In 2010, decennia later, was de conclusie van een gerechtelijk onderzoek dat de slachtoffers allen onschuldigde burgers waren die geen gevaar vormden voor de militairen.

Bloody Sunday was een van de meest beruchte incidenten tijdens het Noord-Ierse conflict, dat ook wel The Troubles wordt genoemd. 30 jaar lang, van pakweg 1968 tot 1998, streden katholieke Ierse nationalisten tegen protestantse Britse unionisten. De eersten wilden Noord-Ierland bij Ierland voegen, voor de laatsten moest Noord-Ierland een deel van het Verenigd Koninkrijk blijven.

Beide kampen richtten gewapende milities op, zoals het IRA (Ierse Bevrijdingsleger) en het UDA (Ulster Defence Association). Het conflict kostte aan zeker 3.500 mensen het leven, onder wie op zijn minst 250 kinderen. Met het Goedevrijdagakkoord in 1998 kwam er vrede, al is die broos. De Brexit heeft dat nog maar eens bewezen.