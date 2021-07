Bokskampioene Delfine Persoon uit Gits staat na bijna 1 jaar weer in de ring: "Ze heeft er zin in"

Op zaterdag 3 juli stapt Delfine Persoon na bijna een jaar nog eens in de ring voor een wedstrijd in Eernegem. Vorig jaar in augustus probeerde ze in de Verenigde Staten revanche te nemen tegen de Ierse Katy Taylor, maar ze verloor. Morgen neemt Persoon het op tegen de Russische Elena Gradinar voor de International Boxing Organization-titel bij de supervedergewichten (57,2-59 kg).

Doordat het kwalificatietoernooi in Parijs in juni afgelast werd en de Belgische federatie geen boksers heeft gestuurd naar het EK of WK kon Persoon een Olympische deelname vergeten. Daarom kijkt ze volgens haar trainer Filiep Tampere nog meer uit naar deze wedstrijd. "Als profbokser heeft Delfine het afgelopen jaar niet stil gezeten. Maar het was moeilijk om gemotiveerd te blijven zonder wedstrijden in het vooruitzicht."