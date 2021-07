Broers die man redden van agressieve pitbull krijgen medaille voor moed en zelfopoffering

Het gebeurde vlakbij zijn woning toen hij aan het wandelen was met zijn eigen hond. Plots kwam een andere hond aangelopen en beet het hondje van de man. Hij kwam tussen maar werd daardoor zelf aangevallen. Gelukkig kwamen Wannes en Jotte net voorbij om te hulp te schieten: "Die pitbull stond daar met zijn bek vol bloed. Het was misschien een domme zet van ons maar mocht ik zelf in die situatie zitten, zou ik ook blij zijn dat iemand me komt helpen. Ik heb niet nagedacht en ben er gewoon tussen gesprongen", vertelt Wannes aan Radio 2 West-Vlaanderen.

Volgende week donderdag krijgen de broers een medaille voor moed en zelfopoffering van gouverneur Carl Decaluwé. Volgens het slachtoffer is dat meer dan terecht: "Ik weet niet wat er met mij zou gebeurd zijn als zij niet hadden ingegrepen." Intussen is de man volledig hersteld van zijn verwondingen. De eigenaar van de pitbull heeft het beest intussen laten inslapen.