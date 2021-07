Café in Houthulst opnieuw open, 4 maanden nadat auto door gevel reed: "Eindelijk EK-match vieren in stijl"

Sinds maart runt Cindy Terryn het café Den Trimard in Houthulst. Maar 1 dag nadat ze het overnam reed een autobestuurder in de gevel van haar zaak. De schade was enorm. De buitenmuur was een meter naar binnen geschoven en er lagen overal brokstukken. Het duurde meer dan 3 maanden voordat er een akkoord was met de verzekering en de expert. Ondertussen mocht Cindy geen steen verleggen en bleven de brokstukken liggen. Terwijl andere horeca-uitbaters op 8 mei konden heropenen, bleef de uitbaatster wachten op een akkoord.

Nu alles herstel is, opende Cindy als gloednieuwe uitbaatster deze middag om 14 uur voor het eerst de deuren van haar café. "Maar het was doorwerken tot de laatste minuut om alles op tijd af te krijgen", vertelt Cindy. "Woensdag waren we nog bezig met de laatste stukken te pleisteren. Ondertussen hebben we alles kunnen opruimen en de voorraad stevig aangevuld. De afgelopen maanden hield ik me bezig met het uitbreiden van het terras. Nu kunnen we dus openen met een knal. Vanavond tonen we de match van de Rode Duivels op groot scherm en starten we met een gratis vat en wat hapjes om de eerste avond te vieren."