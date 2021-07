Vlaamse hoteluitbater in Portugal: "Als ook dit seizoen tegenvalt zie ik het somber in"

De verschillende regeringen in ons land bekijken momenteel of er strengere regels moeten worden ingevoerd voor mensen die terugreizen uit Portugal. In het land is de delta-variant namelijk aan een opmars bezig en die besmettelijkere variant van het coronavirus wil België zoveel mogelijk buitenhouden. Als ons land strengere regels invoert, heeft dat mogelijk gevolgen voor het toerisme. VRT NWS sprak met de Vlaamse Freya Missoorten, die in de Algarve een bed and breakfast uitbaat. In 2018 verloor ze al een huis door bosbranden in de regio, dus als dit seizoen ook tegenvalt, ziet ze de toekomst somber in.