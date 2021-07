Duitse dierentuin is een rode panda kwijt

De dierentuin verzekert dat Jang ongevaarlijk is. Als mensen hem in de buurt zien, moeten ze de politie bellen en niet zelf proberen om het dier te vangen.



Rode panda's komen in het wild alleen in de bergbossen van China voor. Net als reuzenpanda's eten ze voornamelijk bamboe. Van de bedreigde diersoort leven er nog maar een paar duizend in het wild.