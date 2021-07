VRT bundelt krachten met Vlaamse en Nederlandse partners in strijd tegen nepnieuws

Sinds enkele jaren richt desinformatie - vooral via sociale media - ook in Vlaanderen schade aan, en de coronacrisis heeft de verspreiding ervan enkel doen toenemen. Om die stroom aan nepnieuws aan te pakken zal VRT de komende drie jaar deelnemen aan het Vlaams-Nederlandse EDMO-project, European Digital Media Observatory. Dat is een internationaal netwerk waarin factcheckers, mediabedrijven, wetenschappers en andere experten de krachten bundelen in de strijd tegen desinformatie. Naast de Vlaams-Nederlandse samenwerking zullen er in het najaar nog zeven andere EDMO-groepen in Europa opgericht worden.