Koopjes komen traag op gang: "Echte stormloop verwachten we zondag"

De winkeliers zijn al lang blij dat dit jaar geen herhaling wordt van de horrorperiode van vorig jaar. "We kunnen gerust spreken van zwarte solden. De opbrengst was nog nooit zo laag. Er heersten enorm veel beperkingen. De horeca was gesloten en in de hele binnenstad waren maar 4 toiletten open. Dat was een ramp, aangezien de solden een familiefeest zijn. Gezinnen komen samen naar de stad om te winkelen en een hapje te eten. Het is voor winkeliers natuurlijk veel leuker om die families terug te zien komen in plaats van het klanten die verplicht alleen of per twee winkelen."