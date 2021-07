Ernstige droogte van vorige zomer erkend als ramp, waardoor landbouwers schadevergoeding kunnen aanvragen

Vorig jaar vielen we, wat het weer betreft, van het ene uiterste in het andere. Na een erg natte periode in februari, begin maart, begon een heel droge periode die duurde van 15 maart tot 15 september. Met als gevolg grote schade voor de landbouwgewassen. Daarom heeft de Vlaamse regering nu die ernstige droogte van vorige zomer, die normaal maar 1 keer in de dertig jaar voorkomt, erkend als ramp.