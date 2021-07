Ex-topman Bpost riskeert tien jaar cel in de Verenigde Staten wegens verboden prijsafspraken

Zulke prijsafspraken zijn verboden, omdat ze ervoor zorgen dat er geen echte concurrentie is, waardoor klanten mogelijk hogere prijzen betalen. In ons land en in de Verenigde Staten werden daarom onderzoeken opgestart. Dat de VS betrokken zijn, komt omdat er ook afspraken zouden zijn gemaakt over bewakingscontracten voor Amerikaanse legerbasissen en NAVO-gebouwen in ons land.