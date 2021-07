Belgische én Italiaanse koorts in frituur Melsbroek: "Moeilijke keuze"

Renato en Angelo zijn de trotse uitbaters van frituur "De Frietaliaan" in Melsbroek, een deelgemeente van Steenokkerzeel. De roots van de broers liggen in het zuiden van Italië, maar tegelijk zijn ze ook echte Belgen. Dat zorgt vanavond voor een moeilijke keuze bij de match van België tegen Italië. Dat vertelde Renato vanochtend in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Mijn vader kiest sowieso voor Forza Italia. En ik eerlijk gezegd ook omdat België er toen ik jong was, niet vaak bij zat. Maar mijn jongste broer Angelo supportert wel voor België. De meningen zijn dus wat verdeeld."

Toch hangen beide vlaggen uit in de frituur in Melsbroek. "Zowel de Belgische als de Italiaanse. En dat zorgt natuurlijk voor veel conversaties over het voetbal. Ik merk dat de klanten altijd voor Italië supporteren, maar sinds een week is dat ook gedaan (lacht). Momenteel hangen alle vlaggen er nog maar ze hebben wel gedreigd om de Italiaanse te stelen of zelfs in brand te steken (lacht)."