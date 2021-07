In Rusland breekt coronavirus opnieuw dagrecords: "Burgers met zachte dwang overtuigen van vaccinatie"

Dat de vaccinatiecampagne zo sputtert, heeft ook te maken met een aantal fouten die de overheid gemaakt heeft. Zo was Rusland een van de eerste landen met een vaccin op de markt: het Spoetnik-vaccin dat in augustus vorig jaar al werd voorgesteld. "Poetin was er als de kippen bij om te zeggen dat Rusland het eerste land was met een vaccin, de naam Spoetnik verwees dan weer naar de eerste onbemande satelliet of kunstmaan uit de jaren vijftig en moest symbool staan voor de Russische overwinning. Maar, op het moment dat het vaccin op de markt kwam, was de testprocedure - die gangbaar is voor nieuwe vaccins- nog niet vervolledigd en dat heeft twijfel gezaaid bij de Russen. Er zijn ook allerlei bizarre en domme fouten gemaakt: zo zijn er intussen meerdere vaccins ontwikkeld in Rusland en een ervan blijkt niet of nauwelijks te werken. Er zijn ook gevallen van mensen die dachten dat ze het Spoetnik-vaccin ingespoten kreeg, maar toen iets heel anders hadden gehad. Dat soort dingen heeft meer en meer twijfel gezaaid bij de Russen, en in het land was er sowieso al een traditionele aversie tegenover vaccins."