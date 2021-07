Gent werft als eerste stad in Vlaanderen een mondhygiënist aan

Adriana Kasapi: "Ik ga 2 dagen per week echt klinisch werken, dus in de mond van de patiënten, waarbij ik controle van de tanden doe en aan preventie toegspitst op de patiënten zelf. De andere dagen werk ik aan het pilootproject van de stad Gent." Het project van de stad komt niets te vroeg. Adriana Kasapi: "Er is zeker nood aan. We zien in de praktijk dat er heel wat mensen een achterstallige mondhygiëne hebben. De bevolking van Ledeberg is ook heel divers. Een derde van de mensen is anderstalig, we hebben hier een mix van jong en oud, arm en rijk".