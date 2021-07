"Groenslingers" verbinden Leuvense overburen

De stad spande een kabel tussen twee woningen in de Desiré Mellaertstraat in Kessel-Lo. De bedoeling is dat de straat zo vergroeit tot één lange slinger van planten. “Aangezien sommige straten te smal zijn voor bomen, riepen we inwoners met een geveltuintje op om hun tuintje met een kabel in de hoogte te laten verbinden met hun overbuur. Zo krijg je een groenslinger die dwars over de straat zwiert,” zegt schepen van openbaar groen, Lalynn Wadera.