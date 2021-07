Grote lading drugs onderschept in haven van Antwerpen, drie verdachten opgepakt

De haven van Antwerpen blijft een draaischijf in de Europese drugshandel. Dat bewijst een nieuwe, grote drugsvangst die donderdag werd gedaan in de haven. Politie en douane onderschepten meerdere tonnen cocaïne die verstopt zaten in een lading bananen uit Zuid-Amerika.

Volgens bronnen van de Gazet van Antwerpen zou het gaan om 5.000 kilogram cocaïne, maar dat kon het parket ook aan VRT NWS nog niet bevestigen, wel dat het om een grote lading. De hoeveelheid wordt nog onderzocht.

In het onderzoek naar deze lading drugs werden donderdag drie verdachten opgepakt, die mogelijk betrokken waren bij het transport ervan. Zij werden vandaag aangehouden en moeten woensdag voor de raadkamer verschijnen.