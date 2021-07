Grote Vlindertelling van Natuurpunt: Wat is de impact van de droogte van de vorige jaren en het voorbije natte voorjaar?

De bedoeling van de Grote Vlindertelling is om zo veel mogelijk waarnemingen te registreren en zo een beeld te krijgen van de toestand van de verschillende vlindersoorten in ons land. "Vroeger werkte we met een vlindertelweekend, maar sinds enkele jaren spreiden we de waarnemingen over drie weken", zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt.



"Vlinders tel je best wanneer het goed vlinderweer is: tussen 17 en 30 graden, zonnig en niet te veel wind. Door de waarneming over 3 weken te spreiden, is de kans groot dat daar goed vlinderweer bij zit."