55-jarige man overleden na gewelddadige inbraak in Dilbeek, moeder zwaargewond

In Dilbeek, in Vlaams-Brabant, is afgelopen nacht een 55-jarige man om het leven gekomen bij een gewelddadige inbraak. De moeder van het slachtoffer kreeg ook verschillende klappen toegediend en belandde in het ziekenhuis. De daders sloegen op de vlucht met geld uit de woning en zijn voorlopig spoorloos. Het parket spreekt van een roofmoord en onderzoekt de zaak.