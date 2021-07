Meer B- en C-attesten dit schooljaar: Spectrumcollege Beringen gaat in gesprek met ouders

“Leerlingen en ouders gebruiken de coronacrisis niet als excuus en wij hielden er rekening mee tijdens de deliberaties. Wanneer leerlingen of ouders vragen voor een gesprek na de deliberaties, kunnen ze terecht bij de voorzitter van de delibererende klassenraden.” De voorzitter, meestal de directeur, bekijkt dan of er omstandigheden zijn waar de klassenraad terug moet samenkomen. “We beslissen of er elementen zijn die te weinig aan bod kwamen tijdens de deliberaties. Tijdens die klassenraden bekijken we het hele dossier opnieuw en concluderen we welk attest gepast is”, aldus Elsen.

Hoewel de lessen dit schooljaar niet onderbroken werden en online konden plaatsvinden, bleef het nog steeds een speciaal schooljaar. Directeur Ludo Elsen heeft wel goede vooruitzichten voor in september: “Wij hopen allemaal dat we een gewoon schooljaar tegemoet gaan waar we met een schone lei kunnen starten.”