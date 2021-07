Italiaanse kunstenaar tovert grauw basketbalpleintje in Winterslag om tot kunstwerk met hulp van jongeren.

“We willen met C-Mine naar buiten treden”, legt SHOUT-curator Daan Linsen uit. “We hebben de grens van de Vennestraat overgestoken en zijn bij dit basketbalpleintje uitgekomen, omdat het wel een opfrisbeurt kon gebruiken. Het zag er nogal grijs en onderkomen uit. Marco Oggian is een van de 5 Europese graphic art-iconen wiens werk deze zomer te bezichtigen valt in C-mine. Hij was de ideale man voor deze klus, omdat zijn werk zich goed leent om groot en bombastisch te gaan én omdat hij zelf een veelbelovende basketbalspeler is geweest.”

De Italiaanse kunstenaar pimpte het pleintje niet in zijn eentje, maar kreeg hulp van de jongeren in de buurt. “Jongens en meisjes stelden zelf voor om mee te komen schilderen”, vertelt Oggian. “Voor ik aan de opdracht begon heb ik naar hun wensen en ideeën geluisterd. Mijn stijl typeert zich door de vele kleuren en vormen, en het feit dat ik het publiek vrij laat om het plaatje vrij te interpreteren. In dit geval gaat mijn kunst natuurlijk ook gepaard met functionaliteit. Er moet natuurlijk wel gebasket kunnen worden!”