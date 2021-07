Italo-Belgen in Limburg bekennen kleur vandaag: “Voetbalhart klopt voor de azzuri”

In Maasmechelen zijn de Italo-belgen Francesco Sblendorio en Fabrizio Lioi er intussen niet helemaal gerust op. “We hopen op Italië, en als we mogen kiezen wint Italië, maar heel veel supporters denken dat de Belgen toch net iets meer individuele klasse hebben.” Ook hier weer valt de naam van Lukaku: “Hem uit de match houden betekent dat spelers zoals Debruyne of Mertens veel meer ruimte krijgen. Daar schieten we niks mee op. Ik denk dat het eerder cruciaal is om Witsel aan banden te leggen, dan presteert de hele ploeg meteen een stuk minder.”

Wie vandaag koffie gaat drinken in een Italiaanse bar in Limburg weet dus wat hem of haar te wachten staat: eindeloze tactische analyses en voorbeschouwingen.