Kansenhuis in Zwartberg krijgt meeste subsidies uit Genker burgerbudget

Het Genkse stadsbestuur maakte 1,5 miljoen euro vrij voor de ‘Burgerbudgetten’, waarmee ze inwoners zelf de middelen in handen geven om een project te realiseren in hun buurt, wijk of stad. “Er werden 156 projecten goedgekeurd door de klankbordgroep. Projecten die pasten binnen de grote 3 voorgeschreven thema’s ‘talentontwikkeling’, ‘armoede & sociale ongelijkheid’ en 'duurzaamheid & klimaat’”, legt schepen Cucchiara uit. “De goedgekeurde projecten werden in een volgende fase uitgewerkt tot volwaardige projecten. Er bleven uiteindelijk 63 projecten over waarop Genkenaren de voorbije weken hun stem konden uitbrengen.”