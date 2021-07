Kersenoogst in Haspengouw valt tegen: "Gebarsten kersen door vorst en regen"

De slechte kersenoogst komt niet alleen door de regen van de afgelopen dagen, zegt Jef Vercammen van Proefcentrum Fruit. "We hadden eerst in april vrij slecht weer, met vorst en lage temperaturen, waardoor de bijen niet vlogen. Dan hebben we een slechte bloei gehad bij de vroegbloeiende kersenrassen. In mei was het ook slecht weer. En de laatste dagen hebben we zeer veel neerslag gehad en kersen die niet over een overkapping staan, zijn voor een groot stuk gebarsten."

Bekijk het verslag uit "Het journaal" hier en lees voort onder de video: