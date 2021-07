Kortrijk gaat overlast in ruime buurt rond skatebowl aanpakken: "In 2 maanden tijd 16 PV's opgesteld"

De politie gaat nu onder meer indentiteitscontroles houden in de buurt. Dat vertelt korpschef Filip Devriendt: "We gaan systematisch identificeren wie er allemaal rondloopt. Die controles moeten aan de ene kant mensen met slechte bedoelingen afschrikken, maar het zal er ook voor zorgen dat we sneller de daders kunnen vinden wanneer er een misdrijf gebeurt. Via een tijdelijke camera hebben we al min of meer zicht op wie er voor overlast zorgt, de controles moeten dat beeld verfijnen."

Stad Kortrijk zal ook jeugdorganisaties inzetten om in gesprek te gaan met de jongeren die regelmatig rondhangen in de buurt.