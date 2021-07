Kortrijkse Vaxpo verhuist in augustus naar oude site Van Marcke

De oude site Van Marcke is een waardig alternatief. 2 jaar geleden verhuisde het distributiebedrijf van sanitair en keukens naar een nieuwe locatie langs de E17. De oude site staat sindsdien leeg maar is vlot bereikbaar, heeft genoeg parkeerruimte en een hele reeks hallen die groot genoeg zijn. “Het vaccinatiecentrum wordt ondergebracht in één van de hallen. Het aantal lijnen wordt ook teruggebracht van 9 naar 4 en er zal vooral ’s avonds gevaccineerd worden en woensdagnamiddag. Dat zou moeten volstaan, want tegen die datum zijn het vooral de jongeren die nog een vaccin krijgen en mensen die een eerste keer hebben geweigerd om wat voor reden dan ook”, aldus Hilde Verschaeve.

(Lees verder onder de foto)