Laatste Amerikaanse troepen trekken weg uit belangrijkste luchtmachtbasis in Afghanistan

De luchtmachtbasis van Bagram, zo'n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kaboel, was cruciaal voor de Amerikanen. Van daaruit werden luchtaanvallen op de Taliban gepland en werd de logistieke steun voor de hele missie in Afghanistan gecoördineerd. De CIA hield er ook terreurverdachten en Al-Qaeda-leden vast in een beruchte gevangenis. Ze werden er ondervaagd, maar ook mishandeld en gefolterd, zoals president Barack Obama later erkende.