Liveblog - Vanaf 21 uur #Deviltime: aan scherm gekluisterd voor de Rode Duivels tegen Italië

Wie de voorbije weken naar het Europees Kampioenschap heeft gekeken, is het allicht opgevallen: in het ene stadion zit weinig volk, in het andere lijkt het alsof het coronavirus nooit bestaan heeft. Vanwaar dat verschil? Ligt het aan de coronasituatie in de landen in kwestie? Spoiler: het antwoord is neen. Want net daar waar het aantal besmettingen fors stijgt, zullen tijdens de rest van het toernooi de meeste toeschouwers het stadion binnen mogen.



Lees hier meer: