27 jaar cel geëist tegen Syrische vluchteling in Nederland voor executie van Syrische militair

In 2012 werd een Syrische militair in Syrië met een groot aantal schoten om het leven gebracht. Een Syrische vluchteling die al jaren in Nederland woont, wordt ervan beschuldigd de executie mee te hebben uitgevoerd.

Ahmad al K. (49) vluchtte in 2013 naar Nederland, nadat hij uit het regeringsleger van president Assad was gedeserteerd. Na zijn desertie zou hij leiding hebben gegeven aan een groep die in verband werd gebracht met een terreurorganisatie. In die tijd zou hij samen met anderen de militair om het leven hebben gebracht.

Op het proces tegen de man heeft het Openbaar Ministerie 27 jaar cel geëist. Het feit dat hij verdacht wordt aan het hoofd te hebben gestaan van een aan terreur gelinkte groepering, geldt als een verzwarende omstandigheid.