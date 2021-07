Nieuwe plannen voorgesteld voor de site van Groeningeabdij in Kortrijk

Stad Kortrijk stelde gisteren de nieuwe plannen voor van de Groeningeabdij. Daar zat het museum "Kortrijk 1302" over de Guldensporenslag, die in Groeningekouter uitgevochten werd. Maar dat gebouw wordt nu gerenoveerd en uitgebreid. Er komt onder andere een extra verdieping ondergronds met 2 tentoonstellingsruimtes. In het gebouw zal vooral beeldende kunst te zien zijn en alles wat verband houdt met het thema identiteit.

Naast de oude gebouwen komt er een opvallend nieuw paviljoen, dat eruitziet als een moderne en strakke kapel. Volgens schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) kan het ontwerp misschien wat controverse uitlokken. "Het ontwerp toont onze ambitie voor hedendaagse kunst. Het is iets gedurfd, maar het toont aan dat we hier ook dingen durven doen. Maar tegelijkertijd past het ontwerp van de moderne kapel wel op onze site. Het verwijst naar hoe het hier is als een abdijsite. Het paviljoen zal een nieuw herkenningspunt worden in onze stad."

Bij de Groeningeabdij komt er ook een zogenaamde stadsliving, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en workshops volgen. Over 3 jaar moet het gebouw klaar zijn.