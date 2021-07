Derde keer in week tijd: cannabisplantage ontdekt in West-Vlaanderen, deze keer in Geluveld

De cannabisplantage in het landelijke Geluveld bij Zonnebeke werd ontdekt in een alleenstaande woning. Wellicht stonden er enkele honderden planten op zolder. Volgens de buren gebeuren al jaren louche dingen in dat huis. Er kwamen ook regelmatig auto's langs met een nummerplaat uit Nederland die dan snel de garage binnen reden.

Het zijn vermoedelijk een man en een vrouw uit Bulgarije die de drugsplantage runden. Het is niet duidelijk of ze zijn opgepakt, het parket wil voorlopig geen uitleg geven. Bij de grotere plantages die deze week al ontdekt werden in Bavikhove en Kortrijk zijn uiteindelijk 6 mensen aangehouden.