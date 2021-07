Oud zwembad in Wevelgem wordt pop-up wetenschapsexpo voor kinderen en jongeren

"Met het project "Big Bang" willen we als gemeente jongeren en kinderen warm maken voor wetenschappen, technologieën, technieken en wiskunde. En dat is ook nodig, want in onze regio is er een tekort aan mensen die afstuderen in technische richtingen. We willen jongeren enthousiasmeren om mee te werken aan innovatie en digitalisering in onze streek", zegt schepen Defieuw.

De wetenschapsexpo is tijdelijk, voor 1 jaar. Daarna wordt het zwembad afgebroken.