Inkttekening van graf Maria van Bourgondië uit museum Ieper opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst

In het Merghelynckmuseum in Ieper is een oude tekening van een graf van Maria van Bourgondië in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Brugge erkend als Vlaams topstuk. De tekening moest oorspronkelijk dienen als inspiratie om ook het praalgraf van haar vader, Karel de Stoute, te maken.

"Het gaat om een zeer oude inkttekening uit 1558 op perkament", vertelt Sandrine Coorevits van het Yper Museum. "We weten niet wie de tekening gemaakt heeft, maar we vermoeden dat het van een Brugse kunstenaar komt. Het is een uniek werk, omdat het toont hoe zo'n wereldberoemd praalgraaf eigenlijk tot stand kwam. Deze tekening werd ook per toeval ontdekt tijdens het inventariseren van alle werken van het Merghelynckmuseum in 1994."

In totaal zijn er al een twintigtal werken uit de Ieperse stadsmusea opgenomen in de Vlaamse topstukkenlijst. Dat is een lijst van de Vlaamse Overheid met kunstwerken die van groot belang zijn. Als die werken dan gerestaureerd moeten worden, kunnen ze gemakkelijker subsidies krijgen.