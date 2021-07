Pizzeria’s profiteren van wedstrijd België-Italië: “Meer pizza’s besteld”

Eddy is een echte Italiaan, maar woont intussen al 25 jaar in België: “Als België wint, bent ik blij en ook als Italië wint. Voor mij is het allebei goed. Dat de beste moge winnen.” Johan daarentegen is Belg maar gaat vanavond voor Italië supporteren: “Iedereen die mij niet kent en me ziet, denkt dat ik een Italiaan ben omdat ik een nogal donkere huid en donker haar heb. Maar spijtig genoeg is dat niet het geval. Mijn vrouw gaat voor de Belgen supporteren en ik voor de Italianen.”

Gianfranco supportert vanavond voor zijn thuisland Italië: “Ik ga kijken in Limburg, tussen de Italianen. Maar als België zou winnen, zou ik dat niet zo heel erg vinden. Want dan supporter ik na Italië gewoon voor België. Een kleine pronostiek: 2-0 voor Italië.” Of we de Italianen vanavond zullen opeten valt nog af te wachten, maar de Italiaanse pizza zal alvast smaken.