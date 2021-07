Politie Limburg Regio Hoofdstad neemt 9 elektrische wagens in gebruik, "We hebben een voorbeeldfunctie"

“De voertuigen van de wijkdiensten van de politie Limburg Regio Hoofdstad waren dringend aan vervanging toe”, vertelt Benny Jooken, diensthoofd van de wijkwerking. “De aankoop van deze elektrische wagens is de eerste stap in de vergroening van het wagenpark van onze politiezone. Na een uitgebreide screening kozen we voor Volkswagens ID3. Het is voor het eerst dat dit type voertuig in België wordt omgebouwd tot politievoertuig met striping, zwaailicht en een sirene. De overtuigen hebben een rijbereik van 420 kilometer, wat ideaal is voor een wijkinspecteur.”