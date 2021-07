Minister Vandenbroucke: "Wie nog niet volledig gevaccineerd is, reist beter niet naar Portugal"

Portugal is nu nog een oranje zone, waardoor reizigers zich bij terugkeer niet verplicht moeten laten testen of in quarantaine gaan. Maar het aantal besmettingen met het coronavirus is wel sterk aan het stijgen de jongste tijd. Vooral de zorgwekkende deltavariant is er in opmars. De Portugese regering besliste gisteren nog om een avondklok in te voeren in 45 Portugese gemeenten. De vrees bestaat dat Belgische reizigers de variant meenemen naar België, waardoor die ook bij ons sneller gaat toenemen.