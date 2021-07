Reddingsoefening op strand van Knokke-Heist: "We leren telkens bij en worden elk jaar beter"

Het was de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé die de reddings- en communicatieoefening organiseerde. Het was de bedoeling om de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht te testen. "Een afsprakenregeling uitwerken op papier is één zaak, maar het is van groot belang om de theorie in de praktijk om te zetten. Daardoor kunnen we de gecombineerde reddingsacties aan de kust aan land, op zee en in de lucht goed op elkaar blijven afstemmen."

Bekijk hieronder de beelden van de reddingsoefening: