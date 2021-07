Stad Hasselt en VDAB willen samen de jonge werklozen naar de juiste vacatures brengen

Ook in Hasselt en omgeving hebben grote en kleine bedrijven het probleem dat ze geen personeel vinden. Tegelijk staat nog altijd een groot aantal werklozen op de lijst. Dat moeten we aanpakken zegt, schepen Rik Dehollogne (N-VA). "We zitten in Hasselt met ongeveer 2.500 werklozen en die willen we heel graag activeren. Want zoals iedereen weet, is werk nog altijd de kortste weg naar welvaart. Aan de andere kant zitten heel wat Hasseltse bedrijven met openstaande vacatures die ze maar niet ingevuld krijgen. En dat fnuikt hen in hun groei. Die match maken, dat is een van de belangrijkste doelstellingen van de samenwerking."