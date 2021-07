Kunstenfestival Watou viert 40e editie met nieuwe locaties: van koterij naar kasteel

In de kasteeltuin staat een bronzen sculptuur van Tracey Emin. De Britse kunstenares is een van de belangrijke buitenlandse kunstenaars op het festival. Ze schopte ooit stennis door in een museum in Londen haar onopgemaakte bed tentoon te stellen.

"Het is een eer dat zij hier vier werken wil tonen", zegt Pattyn. "Buitenlandse artiesten kennen Watou niet, maar ze zijn wel heel enthousiast als we hen over het concept vertellen."