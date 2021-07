Verenigde Staten voeren voorlopig geen doodstraf meer uit op federaal niveau

De opschorting geldt enkel voor federale executies. Ook op het niveau van de deelstaten worden executies uitgevoerd, zij het niet in alle staten. In 27 Amerikaanse staten is dat nog het geval. Die gaan wel nog door. Al is daar al jaren een dalende trend te zien. Vorig jaar werden in 5 staten in totaal 7 executies uitgevoerd, het laagste aantal in 20 jaar.