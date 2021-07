Waasmunster pakt probleemwijk aan op verschillende niveaus: "Infrastructuurwerken, straathoekwerker, wijkagent en speelhuizen"

Enerzijds zijn er infrastructurele problemen in de wijk, maar ook de menselijke problemen worden steeds groter. Vandalisme, verloedering en drugs vatten de situatie grotendeels samen. Daarom gaat de gemeente op verschillende vlakken tegelijk werken. Er is al een straathoekwerker aangesteld. "Haar hoofdtaak is de communicatie met en tussen jongeren en volwassen te stimuleren," legt burgemeester Bauwens uit. "Ze moet hen dichter bij mekaar brengen en de diepmenselijke problemen in kaart brengen." De straathoekwerker is sinds januari aan de slag en de gemeente ziet al verbetering.